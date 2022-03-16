Премьер Японии признал невозможным экономическое сотрудничество с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что реализация плана совместной с Россией деятельности невозможно осуществить с учётом нынешней ситуации на Украине. В рамках плана осуществлялось в том числе сотрудничество в области передовых технологий, а также сотрудничество в области развития энергетики. План был представлен экс-премьером Синдзо Абэ в 2016 году, сообщает РИА Новости.

Что касается плана совместной деятельности, состоящего из восьми пунктов, с учётом нынешней ситуации мы осознаём, что новые действия по его реализации сейчас невозможны, — рассказал Кисида.

Также в правительстве Японии неоднократно отмечали, что поддержание отношений с Россией в той форме, как это было раньше, невозможно.

Посольство России в США ранее опубликовало в своём Telegram-канале призыв к американскому руководству прекратить распространение ложной информации и заняться объективным освещением событий на Украине. Поводом стали сообщения о том, что якобы российской стороной были нанесены удары по зданию театра в Мариуполе.

Эту информацию опровергло Министерство обороны России. Дипломаты порекомендовали тем, кто хочет получить достоверную информацию о событиях на Украине, обращаться к официальным каналам информации Министерства иностранных дел РФ, Министерства обороны России и посольства РФ в Вашингтоне.