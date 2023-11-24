Премьер Словакии потребовал оценить влияние санкций на экономику ЕС

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Словакия потребует провести анализ влияния выдвигаемых против России санкций на экономику стран Евросоюза, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, которые приводит портал pravda.sk, до сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось.

В отличие от предыдущего правительства, мы будем тверже требовать анализ действия антироссийских санкций на экономику как отдельных стран Евросоюза, так и на экономику ЕС в целом, — подчеркнул он.

Ранее Фицо подчеркивал, что не будет голосовать за антироссийские санкции, если они причинят вред его родной стране. Также, по его словам, Словакия больше не будет предоставлять военную помощь Украине.

До этого на Украине испугались, что Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и претендент на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс могут объединиться и выступить против санкций, введенных в отношении России. Также их взаимодействие может оказать влияние на разработку будущих санкционных пакетов ЕС.

В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна откажется принимать 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении Москвы, если в него будут включены газовая, нефтяная и атомная отрасли российской промышленности. По словам дипломата, Будапешт придерживается четкой позиции, согласно которой в рестрикционных списках не должно быть никого из тех, «кто сделал для Венгрии хорошо».