Премьер-министр Ирака посетит Москву и встретится с Путиным Reuters: премьер Ирака планирует встретиться с Путиным в Москве

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани намерен посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, визит намечен на 10–11 октября.

Как рассказали собеседники агентства, ас-Судани покинет Ирак 9 октября. На следующий день он хочет встретиться с Путиным, а затем провести ряд рабочих встреч.

О поездке в российскую столицу «в ближайшие несколько недель» Министерство иностранных дел Ирака сообщало в конце сентября. В ведомстве указывали, что визит предполагает обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в сферах политики и экономики.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Абделю Латифу Рашиду в связи с многочисленными жертвами пожара на свадьбе в округе Хамдания. Число погибших и пострадавших там составило по меньшей мере 450 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверка в закрытом помещении. Зал для торжеств был оборудован легковоспламеняющимися панелями. Пожар привел к частичному его обрушению.