Премьер Канады считает, что пандемия закончится в 2021 году

https://static.news.ru/photo/da4dca16-3f02-11eb-940e-fa163e074e61_660.jpg Джастин Трюдо Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Пандемия коронавируса закончится в 2021 году, так как начали появляться вакцины от COVID-19, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Это был очень длинный год, но в 2021 году мы сможем вместе с вами отпраздновать, когда эта пандемия наконец-то закончится. Мы видим её окончание с появлением вакцин, — сказал он.

При этом он отметил, что жителям страны сейчас следует неукоснительно соблюдать все меры предосторожности: носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию. Это позволит канадцам защитить друг друга от заражения, передаёт ТАСС.

Ранее канадский премьер сообщил, что в страну доставят 168 тысяч доз вакцины Moderna, когда местный Минздрав одобрит её применение. Кроме того, 13 декабря в Канаду прибыл первый самолёт с вакциной от BioNTech и Pfizer, а 14 декабря началось её применение.

Накануне американские исследователи пришли к выводу, что вероятность заразиться коронавирусом наиболее высока в домашних условиях — от близких, которые уже могут быть инфицированы.

Как писал NEWS.ru, к аналогичным выводам пришли специалисты из Китая. Согласно их данным, чаще всего рискуют заболеть члены одной семьи при совместной самоизоляции — даже больше, чем если бы они пользовались общественным транспортом.