Премьер Израиля назвал ситуацию с коронавирусом «экстренной»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, государство в настоящий момент находится в «экстренной ситуации».
Власти могут принять решение о новых ограничениях,
Мы в центре возобновившейся атаки коронавируса, очень сильной атаки, которая увеличивается и распространяется по всему миру и также здесь, — сказал он.
Политик отметил, что вторая волна коронавируса бросает вызов системе здравоохранения страны. Кроме того, в настоящий момент нельзя осуществлять законодательный процесс в местном парламенте так же, как обычно, уверен он.
Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.
В настоящий момент власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перейдут на дистанционную работу, а учебные заведения будут принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретят многолюдные собрания.
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