Премьер Грузии пообещал не допустить войны с Россией

Ираклий Гарибашвили / Фото Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал народу страны долгосрочный мир с Россией, передаёт «Первый канал Грузии». Он также заявил, что Грузия не будет вовлекаться в конфликты и не станет открывать «никакого второго фронта». Премьер заверил, что страна будет последовательно выступать за развитие и мир.

Мы даём гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным, — сказал Гарибашвили.

Ранее президент страны Саломе Зурабишвили также сообщила, что Грузия не будет выполнять требования Украины о поставках оружия и не собирается открывать «второй фронт» против России. Она отметила, что требования украинской стороны растут с каждым днём, при этом она позволяют себе грубое поведение с партнёрами.