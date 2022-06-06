Премьер Эстонии удостоилась премии за «противостояние российской агрессии»

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас удостоилась премии за вклад в «поддержание основанного на главенстве права миропорядка и в противостояние российской агрессии», сообщает EADaily. Премию имени Гуго Гроция от аналитического центра Policy Exchange она получит в Лондоне, где встретится с британским премьером Борисом Джонсоном, министром обороны Беном Уоллесом и главой МИД Лиз Трасс.

В ходе встреч политики обсудят международную обстановку, грядущий саммит НАТО в Мадриде и возможности поддержки Украины.

В центре внимания также находятся двусторонние отношения между Эстонией и Великобританией, в частности укрепление экономических и деловых связей, — отметили в пресс-службе Каллас.

16 мая Кая Каллас раскритиковала политиков Евросоюза за частые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. По её мнению, нет смысла разговаривать с российским лидером, если ЕС хочет изолировать Россию. Глава кабмина отметила, что несмотря на всю «телефонную дипломатию», военная операция РФ на Украине продолжается.

Также сообщалось, что Эстония наряду с Латвией и Литвой отказалась от произведённой в России электроэнергии для балансирования системы. Ранее баланс обеспечивался с участием поставщика российской электроэнергии Inter RAO Lietuva, тогда как сейчас для этого задействованы мощности стран Балтии, Северной Европы и Польши.