Представителей Германии не будет на параде в Москве – посол в РФ

https://static.news.ru/photo/19192cba-b441-11ea-bdab-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency /Global Look Press

Представители Германии не посетят парад Победы, который пройдёт 24 июня в Москве, заявил немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр.

Если я правильно понимаю, в этом особенном из-за пандемии году на параде будет присутствовать особый круг зарубежных гостей. Пока точных сведений мы не получили, но в настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии не будет, — сказал посол в интервью NEWS.ru.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил внесение корректировок в список глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву.

Как писал NEWS.ru, лидеры ряда стран подтвердили готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях. Все приглашения, разосланные российской стороной, остаются в силе.

Полностью интервью посла Германии в России опубликовано на сайте NEWS.ru.