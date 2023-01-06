Представитель «Талибана» Шахин призвал судить принца Гарри

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency

Принц Гарри

Представитель правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сухаил Шахин призвал суд рассмотреть признания принца Гарри о совершенных им убийствах во время военной службы в Афганистане. По мнению представителя талибов, которым он поделился в разговоре со SkyNews, герцог Сассекский должен понести ответственность за преступления.

Они (убитые. — NEWS.ru) были борцами за свободу своей страны, а вы были захватчиками. Они были народными героями, а вы — их врагом, — отметил Шахин.

Он заявил, что принц должен быть допрошен по делам о преступлениях против человечности, а народ Афганистана его проклял.

Ранее в британских СМИ опубликовали выдержки из автобиографии принца, которая получила название Spare. В одном из отрывков книги Гарри признался, что он убил 25 талибов, пилотируя вертолет.

Для меня это число (убитых. — NEWS.ru) — 25. Эта цифра не заставляет меня наполняться гордостью, но и не смущает, — написал в книге Гарри.

В той же книге принц Гарри рассказал о нападении своего брата Уильяма, ныне принца Уэльского, когда их отношения дали трещину из-за женитьбы младшего наследника на актрисе Меган Маркл. Инцидент произошел в 2019 году.