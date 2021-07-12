Представитель Крыма заявил об отказе на выступление в ООН из-за цензуры

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что его лишили слова на площадке ООН. Он считает, что причиной тому стали цензура и нежелание услышать правду о нарушении прав крымчан со стороны Украины, сообщает РИА Новости.

Чегринец был участником 48-й сессии Совета по правам человека ООН, проходившей в формате видеоконференции.

Я должен был выступить, но в последний момент узнал, что моё выступление снято. Хотя запись выступления была отправлена заблаговременно. Официальная версия — слишком много участников, поэтому, мол, не хватило времени. Однако учитывая, как в ООН предвзято относятся к крымчанам, думаю, что выступление просто не прошло цензуру, — отметил Чегринец.

Он пояснил, что хотел рассказать о нарушениях Украиной прав человека в Крыму. В Киеве не знают реальную ситуацию на полуострове, но выступают от имени крымчан, создавая в соцсетях фейки.

Так появилась ложь о преследованиях крымских татар, ущемлении украинцев и другие нелепые выдумки, — указал Чегринец.

По его мнению, лживые аргументы Киева легко опровергаются, нужно только посетить Крым. Для этого он призвал ООН направить на полуостров миссию.

Ранее стало известно, что Украина призвала Россию покинуть полуостров Крым. Такая реакция на российский пост о природе региона последовала в официальном Twitter-аккаунте украинского государства. Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда, говорится в опубликованном сообщении.