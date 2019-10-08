Президент Эквадора Ленин Морено перевёл правительство из Кито в Гуаякиль. Причиной такого решения стали массовые протесты и беспорядки в столице.
Глава государства также обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и экс-лидера Эквадора Рафаэля Корреа в сговоре с целью дестабилизации ситуации в стране. Морено заподозрил их в стремлении совершить госпереворот, передаёт
Грабёж, вандализм и насилие свидетельствуют в пользу того, что это результат организованной политической деятельности, а не просто проявление недовольства общества экономическим решением властей, подчеркнул Морено в специальном телеобращении.
Пресс-служба политического движения, которое возглавляет Корреа, отвергла эти обвинения.
Поводом для волнений стал стремительный рост стоимости бензина и отмена госсубсидий на топливо для населения. Протестующие захватили три месторождения нефти, которые были вынуждены остановить добычу. Как писал News.ru, Морено объявил в стране режим чрезвычайного положения.
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