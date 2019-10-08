https://static.news.ru/photo/d488357a-e9e1-11e9-84d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlos Arias/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Эквадора Ленин Морено перевёл правительство из Кито в Гуаякиль. Причиной такого решения стали массовые протесты и беспорядки в столице.

Глава государства также обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и экс-лидера Эквадора Рафаэля Корреа в сговоре с целью дестабилизации ситуации в стране. Морено заподозрил их в стремлении совершить госпереворот, передаёт Би-би-си .

Грабёж, вандализм и насилие свидетельствуют в пользу того, что это результат организованной политической деятельности, а не просто проявление недовольства общества экономическим решением властей, подчеркнул Морено в специальном телеобращении.

Пресс-служба политического движения, которое возглавляет Корреа, отвергла эти обвинения.

Поводом для волнений стал стремительный рост стоимости бензина и отмена госсубсидий на топливо для населения. Протестующие захватили три месторождения нефти, которые были вынуждены остановить добычу. Как писал News.ru, Морено объявил в стране режим чрезвычайного положения.