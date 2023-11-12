Уничтоживший бизнес-центр в турецкой Бурсе пожар попал на видео Выясняются причины пожара в бизнес-центре в Бурсе на северо-западе Турции

Фото: Omer Kuscu/XinHua/Global Look Press

Крупный пожар вспыхнул на первом этаже бизнес-центра в районе Озлюдже в турецком городе Бурса в ночь на воскресенье, 12 ноября, сообщает NTV Haber. По данным телеканала, огонь охватил все здание, местным пожарным едва удалось взять его под контроль. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Как уточняет NTV Haber, пламя удалось обуздать лишь после вмешательства пожарных бригад столичного муниципалитета Бурсы. Уточняется, что огонь уничтожил не только конструкции здания, но и задел два автомобиля, припаркованных возле него. По данным предварительного расследования, во время пожара в здании никто не находился. Причины возгорания выясняются.

На кадрах с места происшествия видно, что пламя распространилось по всему периметру высотного здания, достигнув самых последних этажей. Экспертам предстоит оценить ущерб.

Ранее сообщалось, что на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого стало известно, что сильный пожар разгорелся на территории складского помещения в Ленинском городском округе Московской области. На кадрах с места событий было видно, как в небо вздымаются клубы черного дыма. Площадь распространения огня составила 2000 квадратных метров.