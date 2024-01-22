Появилось видео оказания медпомощи выжившим при крушении Falcon 10 КP.RU: выжившим в авиакатастрофе россиянам оказали медпомощь на аэродроме Кабула

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Четверых россиян, выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане, доставили вертолетом в Кабул, сообщает КP.RU. Издание опубликовало видео, в котором пострадавшим в авиакатастрофе оказывается медицинская помощь прямо на летном поле.

На кадрах видно, как россиянам помогают выйти из вертолета, а затем медики в машине скорой помощи обрабатывают им лица. По данным издания, лучше всех себя чувствует Игорь Сывороткин, который и вызвал помощь, добравшись до ближайшего населенного пункта после аварии. Самочувствие остальных россиян несколько хуже.

Разбившийся вечером 20 января в Афганистане Falcon 10 выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились двое членов экипажа, два медработника и пассажиры Анна и Анатолий Евсюковы. Женщину, находившуюся в тяжелом состоянии, перевозили из больницы в Таиланде в российскую столицу. Самолет пропал с радаров после сообщения экипажа об отказе двигателей, в этот момент воздушное судно находилось над горами Афганистана. По факту крушения самолета СКР возбудил уголовное дело.