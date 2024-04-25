Появилось видео нападения панд на смотрителя зоопарка Daily Mail: панды из зоопарка Чунцина напали на смотрителя

Две панды из зоопарка китайского Чунцина напали на смотрителя, когда женщина пришла их покормить, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел на глазах у посетителей, которые сняли произошедшее на видео.

На опубликованной записи видно, как панды подбежали к работнице, а затем повалили ее на землю. Женщина пыталась подняться, но животные придавили ее своим весом и, предположительно, начали кусать. Вскоре женщине удалось высвободиться. В этот момент на помощь ей пришел коллега с овощами в руках, рассчитывая отвлечь панд.

Как отметили в издании, причины поведения животных неизвестны. Женщина серьезных травм не получила.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что шоколад, изюм, орехи, сосиски и чеснок являются вредной пищей для панды Катюши из зоопарка Москвы. По словам специалиста, ее состояние также может ухудшиться из-за острой, копченой, соленой и перченой еды.

До этого на видео попало, как панда Катюша лениво растянулась на бревнах в вольере на дневной сон, прикрыв лапами глаза. Акулова заметила, что маленькая медведица похожа на принцессу, которая никуда не торопится. Подписчики предположили, что Катюша медитирует или уже и вовсе постигла дзен. Некоторые комментаторы удивились, как маленькой панде удается барахтаться на бревнах, переваливаться с одного бока на другой и не падать.