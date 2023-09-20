«Потерял авторитет»: Баку о планах ЕП ввести санкции против Азербайджана Представитель Алиева Амирбеков: заявления ЕП о санкциях против Баку — провокация

Фото: europarl.europa.eu

В Баку считают, что Европейский парламент потерял авторитет в вопросе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, отвечая на вопрос NEWS.ru на брифинге в Баку. По его словам, не стоит относиться серьезно к сообщениям о введении санкций против Азербайджана, так как они носят провокационный характер.

Для всех, кто хочет помочь Армении и Азербайджану достичь мира, очень важно воздерживаться от таких разрушительных и вводящих в заблуждение заявлений. Европарламент должен направить свои усилия на то, чтобы внести позитивный вклад в отношения двух стран, а не усугублять и без того сложную ситуацию, — сказал Амирбеков.

При этом замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев, который модерировал встречу, в ответ на заявление поинтересовался у представителей ЕП, как у них идет расследование коррупции среди членов европейского парламента и руководства.

Когда можно ожидать резолюции и судебных приговоров по этому вопросу? — задается вопросом Рзаев.

Ранее Европарламент призвал Совет Европы ввести санкции в отношении азербайджанских властей в связи разворачиванием военных действий в Карабахе. В заявлении, опубликованном на сайте ЕП, депутаты призвали прекратить военную операцию.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Днем 20 сентября в Баку сообщили о прекращении военных действий. В оборонном ведомстве республики заявили, что армяне Карабаха согласились сложить оружие и встретиться с представителями Баку по вопросам реинтеграции.