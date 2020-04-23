Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания

Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.
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В ВОЗ заявили, что черновик исследования был опубликован по ошибке. В самой фармацевтической компании, разработавшей Remdesivir, отметили, что по причине прекращения исследования из-за низкого числа добровольцев сделать статистически значимые выводы не удалось.
Как передавал NEWS.ru, украинские учёные приступили к клиническим испытаниям препарата для лечения коронавирусной инфекции.
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