Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания

https://static.news.ru/photo/b30b6622-8597-11ea-9749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на черновик отчёта об исследовании, который был опубликован на сайте ВОЗ, а затем удалён. Испытания препарата от американской компании Gilead Sciences показали, что он не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови пациента. Также у лекарства нашли сильный побочный эффект, из-за которого несколько испытуемых вынуждены были прекратить приём.

В ВОЗ заявили, что черновик исследования был опубликован по ошибке. В самой фармацевтической компании, разработавшей Remdesivir, отметили, что по причине прекращения исследования из-за низкого числа добровольцев сделать статистически значимые выводы не удалось.

Как передавал NEWS.ru, украинские учёные приступили к клиническим испытаниям препарата для лечения коронавирусной инфекции.