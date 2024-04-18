Постпредство РФ обвинило США в дезинформации СБ ООН о действиях России Постпредство РФ: США бесчестно дезинформируют СБ ООН о действиях России и Китая

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Соединенные Штаты занимаются беспардонной дезинформацией в Совете Безопасности (СБ) ООН, утверждая, что из-за вето России и Китая этот орган не смог призвать к защите гуманитарных работников в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, американская дипломатия действует бесчестно.

Это уже не первый раз, когда американская делегация, как наперсточник, пытается ввести международную общественность в заблуждение. Печально, что американская дипломатия докатилась до таких бесчестных и низких приемов, — резюмировал он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал СБ международной организации рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля. Меры необходимо принять за неисполнение резолюции СБ ООН, требовавшей введения прекращения огня в секторе Газа на период священного для мусульман месяца Рамадан, подчеркнул он.

Также, выступая в Совете Безопасности ООН, Небензя назвал срочное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль, парадом лицемерия и двойных стандартов. Он подчеркнул, что наблюдать за этим даже «как-то неудобно».