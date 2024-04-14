Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление по поводу эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Он решительно осудил широкомасштабное нападение Тегерана на Тель-Авив и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Гутерриш подчеркнул, что стороны обязаны проявить максимальную сдержанность и избежать любых действий, которые могут усилить конфронтацию на Ближнем Востоке.

Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну,резюмировал генсек ООН.

Иранское Министерство иностранных дел заявило, что Тегеран без колебаний примет дальнейшие «защитные меры» от любой военной агрессии. При этом ведомство подтвердило свою приверженность принципам Организации Объединенных Наций и международному праву.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с заявлением, в котором выразило свою глубокую обеспокоенность по поводу региональных событий. Ведомство ни разу не упомянуло в обращении ни Иран, ни Израиль, не осудив Тегеран за нападение на Тель-Авив.

Кабинет безопасности Израиля разрешил военному кабинету самостоятельно принимать решения относительно ответа на нападение Ирана. Это означает, что армейским больше не придется спрашивать совета у министерской комиссии. В результате процесс заметно ускорится.

Посол Израиля Гилад Эрдан потребовал экстренного созыва Совета Безопасности ООН. По его словам, организации следует недвусмысленно осудить Тегеран за серьезные нарушения и немедленно признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Источник телеканала АВС News сообщал, что Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. По некоторым данным, израильские военные настаивают на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.