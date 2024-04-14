Генсек ООН заявил, что мир не может позволить себе еще одну войну

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление по поводу эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Он решительно осудил широкомасштабное нападение Тегерана на Тель-Авив и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Гутерриш подчеркнул, что стороны обязаны проявить максимальную сдержанность и избежать любых действий, которые могут усилить конфронтацию на Ближнем Востоке.

Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну, — резюмировал генсек ООН.

Иранское Министерство иностранных дел заявило, что Тегеран без колебаний примет дальнейшие «защитные меры» от любой военной агрессии. При этом ведомство подтвердило свою приверженность принципам Организации Объединенных Наций и международному праву.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с заявлением, в котором выразило свою глубокую обеспокоенность по поводу региональных событий. Ведомство ни разу не упомянуло в обращении ни Иран, ни Израиль, не осудив Тегеран за нападение на Тель-Авив.

Кабинет безопасности Израиля разрешил военному кабинету самостоятельно принимать решения относительно ответа на нападение Ирана. Это означает, что армейским больше не придется спрашивать совета у министерской комиссии. В результате процесс заметно ускорится.

Посол Израиля Гилад Эрдан потребовал экстренного созыва Совета Безопасности ООН. По его словам, организации следует недвусмысленно осудить Тегеран за серьезные нарушения и немедленно признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Источник телеканала АВС News сообщал, что Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. По некоторым данным, израильские военные настаивают на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.