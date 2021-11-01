Постпред при ОЗХО обвинил Европу в утаивании информации по делу Навального

Германия, Франция и Швеция утаивают критически важную информацию по делу российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил посол России в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, российская сторона получает невразумительные ответы и отписки.

То есть, утаивают (ФРГ, Франция и Швеция) критически важную информацию, не говоря уже о составе химического вещества. Она критически важна для того, чтобы мы завершили нашу доследственную проверку на предмет выявления признаков состава преступления в том что произошло с нашим блогером в прошлом году, — сказал Шульгин.

Дипломат ответил, что если будут установлены такие признаки, то будет открыто и соответствующее уголовное дело.

Но, к сожалению, нам в предоставлении этой информации отказывают. Они сами задерживают прояснение ситуации. По нашим предположениям, это связано с целью поисков предлогов оказания давления на Россию, — заключил посол.

7 октября Россия ответила на вопросы США и 44 стран — партнёров по линии ОЗХО о произошедшем с Навальным. В Великобритании не приняли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. Москва, в свою очередь, направила в ОЗХО свой список вопросов для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В частности, дипломаты спросили, кто находился с Навальным, когда его перевозили из Омска в Германию в состоянии комы.

Ответы четырёх стран постпред при ОЗХО Александр Шульгин подверг критике, назвав их отписками. Он заявил, что Москва ждёт реальных ответов.

Инцидент с Алексеем Навальным произошёл 20 августа 2020 года, когда во время перелёта рейсом из Томска в Москву его самочувствие резко ухудшилось. Оппозиционера госпитализировали и ввели в искусственную кому в больнице Омска. Тогда медики заявили об отсутствии ядов в организме Навального. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Немецкие врачи сообщили, что он был отравлен веществом из группы боевых ядов массового поражения «Новичок». Информацию подтвердили исследователи ОЗХО.