Поставленные Украине американские комплексы Javelin оказались просрочены

Уже несколько месяцев иностранная пресса и официальные лица некоторых западных стран говорят о якобы планируемом вторжении России на Украину. На этом фоне страны НАТО поставляют Киеву оборудование и оружие. Особое место в этих поставках занимает переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin (обычно транскрибируется как «Джавелин»). Из-за своих характеристик это оружие может быть особенно опасно для бронированной техники. Однако, выяснил NEWS.ru, очередная партия противотанковых ракет, поставленная США Киеву, может быть непригодна для использования.

Американцы начали осуществлять поставки Javelin ещё в октябре 2021 года. Сообщалось об отправке 30 комплексов и 180 ракет к ним. Через два месяца американские СМИ писали о поставках 300 ПТРК. В ноябре Украина впервые применила их. О результатах применения не сообщалось.

Как рассказал NEWS.ru военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань, он обратил внимание на публикацию пресс-службой Министерства обороны США фотографий погрузки очередной партии Javelin (сейчас фото удалены, но остались в кеше поисковых систем). На одном фото ракеты виден номер контракта DAAH0100C0108. Согласно публикации, оно было сделано 21 января в США на базе ВВС в городе Дувр, штат Делавэр, комплексы загружали служащие 436 Aerial Port Squadron ВВС США.

Погрузка ракет irp.fas.org

Погрузка ракет irp.fas.org

Контракт DAAH0100C0108 можно найти по открытым данным. Согласно данным в Сети, он был заключён в 2003-м, а полностью выполнен в 2006 году. Получается, что самая новая ракета выпущена около 16 лет назад, а скорее, даже больше.





Информация о дате исполнения контракта irp.fas.org

Инструкция по эксплуатации комплексов Javelin с указанием срока эксплуатации irp.fas.org

В то же время инструкция по эксплуатации комплекса Javelin от 2008 года, что срок годности выстрела составляет 10 лет. Из чего напрашивается вывод, что Украине, как минимум в этот раз, поставили просроченное оружие.

Может показаться, что это не критичная проблема. В конце концов, на Ближнем Востоке до сих пор активно используют старые советские ПТРК «Фагот». Однако, по словам Астраханя, сравнение Javelin с ПТУР первого поколения вроде «Фагота» некорректно по целому ряду причин.

Javelin — это оружие с головкой самонаведения, которая охлаждается из встроенной ёмкости с сжиженным летучим газом. Любое оружие подобной конструкции чувствительно к температуре хранения и сроку годности. Именно поэтому в мануале указана проверка срока, и он ограничен 10 годами. А не 20, как на ракете NLAW, например. Каждый может найти видео «javelin fails» и увидеть, насколько это критично, — объяснил собеседник NEWS.ru.

При этом есть возможность заменить ёмкости, однако обслуживание ракеты проводится в заводских условиях с вскрытием контейнера. После этого на корпус наносится новая маркировка с номером действующего контракта. Если бы это было сделано, то маркировка на фото была бы с более поздней датой.

Ни один из опрошенных NEWS.ru российских военных экспертов не согласился прокомментировать информацию о годности поставленных Украине ракетных комплексов — все сослались на специфичность темы.

Добавим, что ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко заявлял, что Вооружённые силы Украины не располагают достаточным количеством противотанковых ракетных комплексов Javelin, чтобы массово применить их в случае боёв в Донбассе. По его мнению, использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объёмов поставок и их прибытие на Украину носит пропагандистскую функцию.

Справка NEWS.ru: Javelin — противотанковый переносной ракетный комплекс нового поколения, позволяющий повышать выживаемость расчётов. Он работает по принципу «выстрелил и забыл», когда не нужно, как с техникой предыдущего поколения, наводить маркер на цель и проводить внимательные расчёты. Ракета сама долетает до указанной цели, солдат может покидать свою позицию сразу после выстрела. Это повышает выживаемость расчётов и вероятность поражения цели.