Посольство РФ организовало сбор помощи застрявшим в Аргентине россиянам

https://static.news.ru/photo/62f57018-87a6-11ea-97e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России в Аргентине/facebook.com

Сотрудники посольства России в Аргентине проводят сбор необходимых вещей для застрявших в стране соотечественников и оказывают им всевозможную помощь. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

На своей странице в Facebook она пояснила, что ранее посол предложил россиянам вылететь из страны в Испанию, а оттуда — в Москву. Однако многих не устроила цена перелётов, и они отказались от такого варианта.

Захарова также опубликовала фото россиян, получивших от посольства коробки с помощью.

В Аргентине зафиксировано свыше 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 179 человек. Как писал ранее NEWS.ru, в стране с середины марта введён карантин, который будет действовать до 10 мая. Для небольших городов власти сделали некоторое послабление — жителям разрешили прогулки в радиусе полукилометра от дома.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели свыше 817 тысяч.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве — 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались 404.