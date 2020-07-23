Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей

https://static.news.ru/photo/27b4d6be-ccee-11ea-8063-fa163e074e61_660.jpg Андрей Келин Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия продолжает направлять запросы британским властям в отношении дела отравления Скрипалей, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Никакой новой информации по делу Скрипалей не поступает. Мы обеспокоены судьбой российских граждан... Продолжаем направлять запросы в отношении этого дела, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в посольстве обеспокоены судьбой российских граждан и до сих пор не знают, где они находятся — в Великобритании или в Новой Зеландии, как сообщали СМИ.

Ранее появилась информация, что Сергей Скрипаль и его дочь проживают в Новой Зеландии. По некоторым сведениям, они получили новые паспорта с чужими именами. Отмечалось, что прожив более года в приюте МИ-6, они получили возможность переехать и материальную поддержку от правительства Великобритании.