Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей

Россия продолжает направлять запросы британским властям в отношении дела отравления Скрипалей, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Никакой новой информации по делу Скрипалей не поступает. Мы обеспокоены судьбой российских граждан... Продолжаем направлять запросы в отношении этого дела, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в посольстве обеспокоены судьбой российских граждан и до сих пор не знают, где они находятся — в Великобритании или в Новой Зеландии, как сообщали СМИ.
Ранее появилась информация, что Сергей Скрипаль и его дочь проживают в Новой Зеландии. По некоторым сведениям, они получили новые паспорта с чужими именами. Отмечалось, что прожив более года в приюте МИ-6, они получили возможность переехать и материальную поддержку от правительства Великобритании.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». Позже прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём. В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают, называя их инсинуациями, писал NEWS.ru.