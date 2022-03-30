Посол Сирии в РФ: страна обсудит с Россией вопрос расчёта в нацвалютах

Сирия призывает отказаться от доллара и выразила готовность обсуждать с Россией расчёты в национальных валютах, заявил посол Сирии в Москве Риад Хаддат, сообщает ТАСС. Он добавил, что страна готова начать сотрудничать с республиками Донбасса и рассматривает возможность обсуждение вопроса признания этих республик.

Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель, — заявил посол.

Тем не менее он признал, что данный вопрос требует тщательного изучения с технической точки зрения.

Хаддат добавил, что Сирия сотрудничает с двумя республиками и готова расширять кооперацию, а вопрос их признания находится в государственной повестке.

Сирия сотрудничает с двумя республиками на благо народов и готова расширять это сотрудничество, если оно отвечает общим интересам, а вопрос официального признания остаётся вопросом, требующим дальнейшего изучения и координации между двумя сторонами, — добавил Хаддат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари назвал президента Украины Владимира Зеленского пешкой Запада. По его мнению, политическая фигура Зеленского создана Западом как результат переворота против прежнего президента страны Петра Порошенко и используется для разжигания конфликта с Россией.