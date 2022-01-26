Посол России заявил, что Госдеп вынуждает его покинуть США

В Госдепартаменте США заявили российским дипломатам, что посол России Анатолий Антонов будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом рассказал ТАСС сам глава российской дипмиссии в США.

Более того, скажу вам, что на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединённых Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединённых Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве, — сказал Антонов.

Комментируя текущую ситуацию, он отметил, что в Штатах «делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие» в стране. По его словам, есть генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке, но в действительности они работать не могут, поскольку там нет дипломатов и сотрудников.

Также Антонов подчеркнул, что повлиять на ситуацию с дипсобственностью пока никак не удалось. Никаких подвижек не заметно и в отношении выдачи виз и развития отношений между государствами.

Поэтому, строго говоря, я вижу лишь тенденцию к ухудшению, — резюмировал он.

Ранее Антонов заявил, что сообщения в соцсетях о якобы начавшейся эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины являются «несусветной ложью». Тогда он сказал, что никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало.