Посол России в Азербайджане посетил Шушу

Фото: соцсети

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников вместе с азербайджанским послом в РФ Поладом Бюльбюль оглы посетил Шушу и ознакомился с городом. Об этом сообщил в соцсети спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, пишет Sputnik Азербайджан.

Российскому дипломату рассказали об истории города и планах по развитию района в будущем.

Посол воочию увидел разрушенные оккупантами памятники культуры и архитектуры, — написал в соцсетях Керимов.

Как отметил в интервью местным изданиям посол Полад Бюльбюль оглы, Шуша доказывает, что является истинной столицей азербайджанской культуры. Так, в четверг, 14 июля, в городе продолжили Дни поэзии Вагифа. Дипломат отметил, что зарубежные гости часто посещают Шушу, их восхищает живописная природа города.

Шуша возрождается под руководством главы государства. Как посол, я веду пропаганду по популяризации наших освобождённых территорий, проводимой здесь ускоренной работы по реконструкции и развитию. Мы своими делами доказываем миру, что являемся истинными хозяевами этих земель, — резюмировал азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль оглы.

Ранее сообщалось, что в мае в Шуше стартовал V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль». Фестиваль проходил в соответствии с Планом мероприятий в связи с годом города Шуша, утверждённым постановлением кабинета министров Азербайджана.