Посол РФ в Канаде: «Я бы не рекомендовал иметь сейчас дел с Оттавой» Владельцам замороженных активов стоит обращаться в канадский суд, но не ожидать, что решение будет в их пользу, отмечает российский посол

Фото: RogerRockcliffe/CC BY-SA 4.0

Олег Степанов

МИД Канады заявил о начале ареста и конфискации активов Романа Абрамовича. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов рассказал NEWS.ru, зачем канадская сторона идет на такие шаги, как это связано с нацистским коллаборантом Мыколой Хомяком и о том, каково это — работать в посольстве без охраны, перед которым постоянно стоят пикеты.

— Олег Владимирович, МИД Канады заявил, что Оттава начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича на $26 миллионов, находящегося под санкциями. На каких основаниях это было сделано?

— В Канаде есть закон от 1992 года о специальных экономических мерах. На его основании можно замораживать активы в канадской юрисдикции, запрещать сделки с канадскими физическими и юридическими лицами для тех иностранных физических и юридических лиц, которые включаются в санкционные списки Канады. Этот процесс получил развитие 23 июня этого года, когда парламент Канады внес в законодательство поправки. Они позволяют по решению суда конфисковывать такое имущество, а не просто замораживать, как раньше. Деньги, активы, переводы подсанкционных лиц. Все это правящей партией и кабинетом министров проводилось с идеей, что у тех, кто окажется «помощником Кремля», надо отбирать средства и пускать их на восстановление Украины и на компенсации пострадавшим украинским гражданам. Поправки, принятые в июне, гласят, что, по решению канадского суда, имущество иностранного лица или другого государства может быть конфисковано в пользу Канады, если со стороны виновника имеют место нарушения международного права и безопасности, есть грубые систематические нарушения прав человека или совершены коррупционные действия. Обвинителем выступает МИД Канады, от него должен поступать иск в канадский суд, и окончательное решение принимает судья.

Действия в отношении компании Granite Capital Holdings Ltd — это первый случай применения такой нормы санкционного законодательства. И, по нашей информации, Канада — первая страна в мире, которая вводит подобный прецедент.

— Но под санкции подпали действительно активы Романа Абрамовича?

— Что касается объявления внешнеполитического ведомства Канады, что Granite Capital Holdings принадлежит господину Абрамовичу — мы этого не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку не владеем достаточной информацией и компания эта к нам не обращалась. Может быть, в этой компании есть какие-то определенные интересы, но ни о том, чем она занимается, ни о ее связях с Россией у нас информации нет. Откуда ее получило канадское правительство — это надо их спрашивать.

По официальной информации правительства Канады — кабинета премьер-министра Джастина Трюдо, с начала специальной военной операции они заморозили активы, принадлежащие российским гражданам или компаниям на общую сумму $90 миллионов, или примерно 122 миллиона канадских долларов. Также они заблокировали банковские переводы на $213 миллионов.

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global look Press Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Ведомство, которое занимается отслеживанием, заморозкой и блокировкой — королевская конная полиция, аналог ФБР. После того как было объявлено о заморозке этих сумм, примерно пару месяцев назад, СМИ и общественность в Канаде стали требовать обнародовать данные, что это за деньги, кому они принадлежат, по какой логике их выявляли и замораживали. Власти до сих пор уходили от ответа, из-за чего канадцы стали подозревать, что правительство больше занимается пиаром, раз не может ответить на этот вопрос.

— Почему именно сейчас Оттава решила применить санкционные нормы?

— Думаю, что какую-то связь с Романом Абрамовичем в контексте данной компании канадская сторона обнаружила. Другое дело — говорить о законности или справедливости подобных действий очень сложно. Канада, по сути, рушит принцип неприкосновенности частной собственности. Получается, что у любого человека, который не нравится властям, можно конфисковать имущество. На взгляд посольства России, в долгосрочной перспективе это ударит по репутации Канады как по стране, привлекательной для иностранных инвестиций. Сегодня они конфисковали имущество, имеющее отношение к России, завтра — к Китаю, послезавтра — монархии Персидского залива за нарушение прав человека?

— Какие меры может принять российская сторона?

— Каждый случай уникален, и владельцы замороженных активов должны выступать инициаторами защиты своих интересов в канадском суде, а перед этим взвесить, каковы перспективы справедливого решения. Например, мы, дипломаты, сомневаемся, что в нынешней отравленной политической атмосфере в Канаде возможно справедливое решение в отношении человека с российским гражданством. Наверное, тут надо смотреть на стоимость активов и на то, во сколько обойдется судебный процесс, если его вообще дадут провести.

Я, как посол, хотел бы еще раз отметить, что Канада остается для России очень токсичной юрисдикцией, и всем нашим бизнесменам я бы рекомендовал не иметь дел с Оттавой на нынешнем историческом периоде. А активы, сделки, транзакции по старым контрактам проводить каким-то иным способом, не затрагивая канадские банки, — мы здесь все под угрозой.

Обвинить кого-то в связях с Кремлем несложно. Если почитать социальные сети, то здешние представители властей очень радостно рапортовали, что, мол, мы сейчас накажем первого связанного с Кремлем олигарха, а потом станем наказывать и всех других, кто имеет отношение к Москве. И никто даже вопросом не задается, а по каким критериям устанавливается «связь с Кремлем»? Что, Абрамович занимает какую-то официальную должность там? Но, к сожалению, в Канаде есть стремление предугадать, что хотят сделать США или, скажем, Великобритания, и выстрелить первыми, чтобы показать, какие они крутые на международной арене, эталон принципиальности.

— В Канаде большой процент этнических украинцев. Может быть, подобные меры — работа на внутреннего избирателя?

— Несомненно. По последней переписи населения 1,5 миллиона граждан Канады относят себя к этническим украинцам, а по нашим оценкам, тут таковых не менее 2,5 миллиона человек. Это очень сплоченный электорат. Он организован политически, медийно и финансово. Оно финансирует выборы депутатов в парламент. И понятно, что премьер-министр Трюдо выслуживается перед этой частью электората.

Его заместитель, вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд, которая не так давно была министром иностранных дел Канады, — этническая украинка. Ее дедушка Мыкола Хомяк — нацистский коллаборационист.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Вице-премьер Канады Христя Фриланд

Хомяк издавал сначала на территории Украины, а потом уйдя с немцами в Польшу, антисемитскую газету, поддерживал холокост. Христя Фриланд воспитывалась в семье дедушки. У нее очень плотные связи с конгрессом украинцев Канады. В местных СМИ ее иногда даже называют «министром по делам Украины». Понятно, что Фриланд влияет на решения кабинета совершенно определенным образом. То есть в правительстве царит тотальная русофобия, и никакого пространства для маневра и дипломатических переговоров с нынешним кабинетом у нас нет.

— Вы отметили, что нынешние шаги Канады — это пробный шар. То есть канадский опыт по замораживанию и аресту активов может быть взят на вооружение и другими странами?

— Ну, не все на Западе поддерживают такой кавалерийский наскок, которым хочет отличиться Оттава. В других странах с точки зрения правовой системы и опасений, что если они начнут арестовывать активы, то лишатся инвесторов из других стран, есть опасения. Дискуссия идет, и ее итог пока неясен. Но то, что Канада берется действовать в таком вот ключе, для меня не сюрприз.

— Каковы сейчас условия работы российской дипмиссии в Оттаве?

— Обстановка непростая. Все, что связано с работой посольства, — токсично для канадцев. Сверху идут сигналы, что все связи с Россией надо обрубать. После начала СВО канадцы заморозили все контакты, ввели ряд санкций, под ними почти вся российская исполнительная власть, вся Госдума и Совет Федерации. И это очень показательно. Обычно когда ухудшаются отношения между исполнительными ветвями власти, то есть возможность для парламентской дипломатии. Но канадцы подвели под санкции всех наших депутатов, и мы ответили тем же. Мы первыми, как известно, санкции не вводим, считая их незаконными — законные вводятся только по линии Совбеза ООН, но отвечаем.

От канадского федерального правительства пошло указание по регионам заморозить все региональные связи с Россией. Также Канада вместе с другими членами Арктического совета прекратила сотрудничество с Москвой по арктическим делам. То есть и отношения по Арктике, которая всегда была выведена за скобки разногласий, оказались заморожены.

Журналисты, эксперты, ученые, которые раньше поддерживали связь со своими российскими коллегами, шепотом говорят нам, что им теперь негласно запрещено с нами общаться. И если кто-то пытается написать даже не объективный, а хотя бы объективистский материал, то его тут же записывают во враги.

— И что, у посольства совсем никаких связей с канадской стороной?

— Ну, контакты все же поддерживаем. С МИД Канады, а также стараемся использовать все же связи в журналистских и экспертных кругах. Есть публичная дипломатия, соцсети. Это, конечно, не всегда помогает классической дипломатии, но когда отношения по сути заморожены, то мы используем и эти способы, чтобы донести до канадской широкой аудитории позицию посольства, позицию Москвы. У нас больше чем в четыре раза выросло количество подписчиков в Twitter с конца прошлого года. То есть возможности для работы есть. И пока есть дипломатические отношения, канал связи между правительствами сохраняется для урегулирования кризисных ситуаций. У нас здесь большая община соотечественников, которым мы должны помогать.

Фото: Shutterstock Украинские протесты в Канаде

— А что с безопасностью?

— Не сахар. С 24 февраля каждый день возле посольства проходят пикеты и митинги, иногда масштабные. Была попытка совершить теракт, бросили бутылку с зажигательной смесью. К счастью, она не воспламенилась, там фитиль прогорел, а жидкость не воспламенилась. Краской обливают ворота и забор, кричат всякое неприличное, когда сотрудники приезжают-уезжают. А сотрудники возят детей, и дети подвергаются психологическому давлению. Добиться адекватных условий, по крайней мере одинаковых с теми, в каких находится канадское посольство в Москве, пока не получается.

Правоохранительные органы действуют по принципу минимально допустимого вмешательства. Даже когда бутылку с зажигательной смесью бросили, полиция приехала очень не спеша.

Мы в МИД Канады говорим, что полиция не может обеспечить безопасность, просим поставить хотя бы постоянный пост у посольства. Но ничего не делается. Защищаем семьи, детей, сами проявляем осмотрительность. Живем, что называется, в тонусе.