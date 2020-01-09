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Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви прокомментировал заявление израильского министра иностранных дел Исраэля Каца о том, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».

По его словам, министр высказал личное мнение. Это тема сильно затрагивает Каца, потому что его родители пережили холокост.

Польша не является антисемитской страной, — цитирует газета Rzeczpospolita слова посла.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Слова российского лидера послужили поводом для вызова посла РФ в Польше в МИД страны. По его словам, беседа была жёсткой, но корректной.