Посол Ирана оценил перспективы проведения встречи «3+3» Посол Ирана назвал формат «3+3» полезнейшим для решения вопросов Южного Кавказа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Казем Джалали

Следующая встреча консультативной платформы «3+3» может состояться вновь уже в этом году, заявил посол Ирана в России Казем Джалали, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Дипломат выразил надежду, что ее участником станет Грузия. Он также назвал данный формат самым полезным для решения вопросов на Южном Кавказе.

Самым полезным форматом для решения вопросов в регионе является «3+3». Надеюсь, что новая встреча пройдет снова в этом году, — заявил Джалали.

Иранский посол напомнил, что предыдущая встреча в таком формате прошла в Тегеране в прошлом году. Джалали назвал ее успешной. Он добавил, что вмешательство других государств, «супердержав» не только нагнетает обстановку, но и усиливает эскалацию на Южном Кавказе.

Присутствие других стран мешает урегулированию на Южном Кавказе. Шесть стран этого региона — Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия — самые лучшие эксперты по этому региону, а не какие-то другие страны, — уверен Джалали.

Ранее посол Ирана выразил соболезнования жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Джалали подчеркнул, что убийство невинных граждан, детей и женщин является трагическим событием.