Посол ФРГ: пока рано говорить об ответе на санкции США

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Американская компания Google и крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank договорились о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Об этом говорится в совместном заявлении на сайте банка.

Мы очень рады нашему стратегическому партнёрству и возможности Google Cloud быть полезным для Deutsche Bank и его клиентов, поскольку они развивают свой бизнес и формируют будущее индустрии финансовых услуг, —...