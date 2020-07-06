Посол ФРГ: пока рано говорить об ответе на санкции США

В Германии обеспокоены возможностью введения новых санкций США в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», но пока не могут говорить о возможной реакции на них, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.
Мы очень пристально наблюдаем за происходящим в Конгрессе США. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос как внутри Германии, так и с другими странами. Многие выражают обеспокоенность. На данный момент я не могу что-либо сказать о возможной реакции или решении. Посмотрим. Но мы обеспокоены и очень-очень внимательно изучаем ситуацию, — сказал фон Гайр, отвечая на вопрос NEWS.ru.
Глава германской дипмиссии добавил, что санкции США не изменят позицию правительства ФРГ по строительству газопровода.
Я настроен оптимистично: пусть и с задержкой, но «Северный поток — 2» будет достроен, — заключил посол.
Как ранее писал NEWS.ru, посол Дании в России Карстен Сендергорд заявил, что решение датского энергетического агентства по одобрению изменений в заявке на строительство «Северного потока — 2» административное, а не политическое.
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