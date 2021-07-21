Послушаются взрослых: эксперт назвал шаги Киева по «Северному потоку — 2»

Администрация президента США Джо Байдена призвала Киев воздержаться от высказывания своей позиции во время переговоров Вашингтона и Берлина по газопроводу «Северный поток — 2». Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с NEWS.ru рассказал, будет ли Украина принимать какие-то меры в отношении российского газопровода.

По его мнению, американские официальные лица долго терпели гиперреактивность Киева по поводу «Северного потока — 2». В Штатах почувствовали, что Украина пытается диктовать Вашингтону его политику. Теперь Киеву объяснили, что не стоит вмешиваться в отношения между ведущими странами Западного блока. Жарихин считает, что это станет для Киева определённым уроком. Эксперт высказал предположение, что Украина послушает «старших товарищей».

Пока что слушали, значит и здесь должны послушать. Умерят активность и будут ждать, когда взрослые дяди и тёти решат этот вопрос без их попыток диктовать условия этого соглашения, — сказал Жарихин.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. США активно противились строительству объекта, поскольку намеревались продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. Также против «Северного потока — 2» выступают Украина и ряд европейских стран.

Ранее сообщалось, что Германия и США могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2» 21 июля. Отмечается, что администрация Байдена не будет выступать против завершения проекта.