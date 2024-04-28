«Последствия будут ужасные»: политолог о массовых протестах студентов США Политолог Светов: протесты против Израиля в США повлекут ужасные последствия

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США ситуация с протестами в главных вузах страны приведет к катастрофическим последствиям, поделился мнением с NEWS.ru журналист, политолог Юрий Светов. По его словам, полиция Штатов будет очень жестко обходиться со студентами, выступающими за поддержку Палестины.

Среди учащихся теперь много азиатов, афроамериканцев, выходцев из Латинской Америки. И они воспринимают то, что происходит в секторе Газа, как некое продолжение политики белого англосаксонского большинства в мире против других народов. Поэтому они поддерживают палестинцев. Они могут и не соглашаться с их методами, но они поддерживают тех, кто противостоит их бывшим угнетателям. Эти протесты могут зайти очень далеко, и последствия будут ужасные, — сказал Светов.

Политолог напомнил о событиях 1970 года, когда американские войска активно участвовали в конфликте в Южном Вьетнаме. Тогда протестующие в Америке студенты были ранены и убиты Национальной гвардией, пояснил эксперт.

Студенты начали протесты, тем более над ними была угроза призыва в армию. Тогда полиция устроила знаменитый расстрел в Кентском университете. Было убито четыре человека и около десяти ранено. Причем студенты проводили мирный протест, когда туда была введена Национальная гвардия. Они вкладывали цветы в дуло винтовок, из которых по ним потом стреляли. И я не исключаю, что сейчас Байден и его команда пойдут на такой же шаг, — заявил Светов.

Политолог добавил, что левые настроения в США настойчиво формируются в последние годы. По его словам, левацкие преподаватели таким образом воспитывают студентов как «разрушителей действующего порядка».

Ранее агентство Associated Press сообщило, что более 400 человек было задержано во время волны проходящих в кампусах американских университетов протестов против действий Израиля в секторе Газа. Так, в Университете Южной Калифорнии задержали свыше 90 человек, в Техасском университете — 34. Полиция Нью-Йорка задержала не менее 133 студентов Колумбийского университета.