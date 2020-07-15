Посла США в Пекине вызвали в МИД в связи с новыми санкциями против Китая

Замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан вызвал американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи с принятием в США закона о санкциях в отношении КНР из-за ситуации в Гонконге.
Как
14 июля президент США Дональд Трамп подписал проект закона о санкциях против Китая, а также исполнительный указ об отмене привилегий в торговой сфере для Гонконга. Это означает, что в экономических отношениях с Соединёнными Штатами особый административный район КНР будет выступать на общих правах с остальной частью Китая.
Как передавал NEWS.ru, Трамп связал подписанный им указ с решением Пекина ограничить автономию Гонконга. Это решение также привело к заморозке действия соглашений об экстрадиции ряда западных стран со специальным административным районом.
Китай осудил действия США и назвал их вмешательством во внутренние дела страны. МИД КНР выпустил заявление, в котором пообещал ввести санкции против отдельных лиц и организаций в ответ на действия Вашингтона.
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