Посла США в Пекине вызвали в МИД в связи с новыми санкциями против Китая

https://static.news.ru/photo/094570e8-c6c8-11ea-b28a-fa163e074e61_660.jpg Фото: china.usembassy-china.org.cn

Замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан вызвал американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи с принятием в США закона о санкциях в отношении КНР из-за ситуации в Гонконге.

Как сообщает ТАСС, китайский дипломат заверил Бранстеда, что Пекин примет все необходимые для защиты своих интересов меры, в том числе и санкции в отношении Вашингтона.

14 июля президент США Дональд Трамп подписал проект закона о санкциях против Китая, а также исполнительный указ об отмене привилегий в торговой сфере для Гонконга. Это означает, что в экономических отношениях с Соединёнными Штатами особый административный район КНР будет выступать на общих правах с остальной частью Китая.

Как передавал NEWS.ru, Трамп связал подписанный им указ с решением Пекина ограничить автономию Гонконга. Это решение также привело к заморозке действия соглашений об экстрадиции ряда западных стран со специальным административным районом.

Китай осудил действия США и назвал их вмешательством во внутренние дела страны. МИД КНР выпустил заявление, в котором пообещал ввести санкции против отдельных лиц и организаций в ответ на действия Вашингтона.