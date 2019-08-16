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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что жители страны должны преодолеть разногласия и насилие, продемонстрировав умение объединяться в важные исторические моменты. По его словам, французов должна примирить «любовь к родине».

Своё заявление 17 августа Макрон сделал на памятном мероприятии по случаю 75-летнего юбилея освобождения города Борм-ле-Мимоза, сообщает ТАСС. Французский лидер не уточнил, о каких разногласиях говорил, но наблюдатели отнесли его...