Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал вещи, которых боится Россия. По словам политика, ими являются «единство и решительность Украины».
Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евро-атлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации, — написал Порошенко на своей странице в
Ранее News.ru сообщал, что Порошенко до сих пор считает себя главой государства. По крайней мере, на бумаге. Так он указал в своей декларации. В документе, датированном 7 августа 2019 года, политик указал, что является президентом страны. Высокий пост Порошенко покинул весной 2019 года после того, как его преемник Владимир Зеленский вступил в должность. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 мая.