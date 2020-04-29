Мир

Помпео заявил о вероятности голода в Северной Корее

00:21, 30 апреля 2020 24
Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что в КНДР может возникнуть вспышка коронавируса и начаться голод.

Политик подчеркнул, что Соединённые Штаты следят за тем, как развивается ситуация в КНДР, по их данным, в республике может возникнуть нехватка продовольствия, сообщает Fox News.

Это может действительно повлиять на наши планы, то есть на денуклеаризацию Северной Кореи в конечном счёте, — сказал Помпео.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не зависит от перестановок в руководстве Северной Кореи. Так он ответил на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать ситуацию вокруг состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

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