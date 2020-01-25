Госсекретарь США Майк Помпео, ещё в конце прошлого года анонсировавший масштабное турне по странам бывшего СССР, согласовал с властями Казахстана дату визита. Центральноазиатскую республику он посетит 1-2 февраля, побывав за несколько дней до этого на Украине и в Белоруссии, а затем отправится в Узбекистан. С чем связан рост активности Вашингтона на постсоветском направлении?

Изначально турне Помпео было запланировано на начало января, но в связи с внезапным обострением ситуации на Ближнем Востоке даты поездок пришлось сместить. В Офисе президента Украины подтвердили, что госсекретарь прибудет в Киев с официальным визитом в конце этого месяца (американские источники говорят о 31 января); на 1 февраля согласован приезд в Минск, после чего последует перелёт в Казахстан. Точная дата посещения Узбекистана ещё неизвестна, но, вероятно, Вашингтон и Ташкент попытаются «подверстать» её к уже обозначенным.

Каждый из визитов в своём роде показателен. Взаимная заинтересованность Вашингтона и Киева ни для кого не является секретом, и, вероятно, в ходе встреч Помпео затронет не только вопросы помощи Украине. Как отмечает местный портал «Новое время», на фоне импичмента Трампа две стороны поменялись ролями «сильного» и «слабого». У Киева есть материалы расследования по делу Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента США Джо Байдена), а Вашингтон крайне заинтересован в них. И теперь Зеленский потенциально может определённым образом влиять на американскую политику: либо передать компромат Белому дому, ослабив таким образом позиции Джо Байдена, главного соперника Трампа, на выборах-2020, либо же наоборот, представить ситуацию так, что это ещё больше усугубит положение американского президента. Задача Помпео в этих условиях — убедиться, что США не стоит опасаться неприятных сюрпризов от Украины.

Владимир Зеленский Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Белоруссии американские госсекретари не были с 1994 года (тогда Минск в ходе турне по странам бывшего СССР посетил дипломат Уоррен Кристофер), так что переоценить важность и символизм нынешнего визита сложно. Прощупыванием почвы в этом смысле стал приезд в Минск в августе прошлого года советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Очевидно, в Вашингтоне позитивно оценили итоги встречи, хотя никаких принципиальных договорённостей достигнуто и не было. Вероятно, американцев подстёгивают к более активным действиям на белорусском направления и постоянные трения между Москвой и Минском. Наблюдая нескрываемое недовольство Лукашенко позицией Кремля и то, как пробуксовывает проект Союзного государства, США вполне могут если и не втягивать Белоруссию в орбиту своего влияния, то хотя бы недвусмысленно намекнуть её властям на наличие альтернативы интеграции с Россией.

Что касается центральноазиатского направления, то оно интересует США по нескольким причинам. Может показаться, будто основная задача американцев — выведение Узбекистана и Казахстана из российской орбиты. Однако, как отметил в беседе с NEWS.ru политолог, президент Московского центра публичного изучения права Аждар Куртов, есть и другой важный фактор, а именно — попытки сдержать китайское влияние, в том числе экономическое, в Центральной Азии. А оно на данный момент там более значительное, чем американское, напоминает эксперт.

Долгое время, пока КНР была слаба, США уповали на то, что контролируют морские пути и могут «перекрыть кислород» китайцам, лишив их возможности экспортировать свои товары и получать ресурсы извне. В Пекине это прекрасно поняли, и все их инициативы, в том числе в Центральной Азии, направлены на создание альтернативных маршрутов и формирование новых рынков для себя. Американцы, в свою очередь, пытаются удержаться в регионе, апеллируя к страхам относительно масштабной экспансии Китая и т.д. Аждар Куртов политолог и президент Московского центра публичного изучения права политолог и президент Московского центра публичного изучения права

При этом, считает аналитик, серьёзных альтернатив Вашингтон пока предложить не может. В экономическом плане Центральная Азия смотрит на Восток, а в политическом — серьёзно связана с Россией. Во внешней политике эти государства декларируют приверженность многовекторному подходу и однозначно делать крен в американскую сторону не спешат. Так что центральноазиатская часть турне Помпео, очевидно, станет своего рода прощупыванием почвы для возможных будущих шагов.