Поляки во Львове. И хочется, и колется Состоится ли большая сделка вокруг украинского наследства

Военная жандармерия Польши / Фото DarSzach / Shutterstock.com

Заявление главы СВР Сергея Нарышкина о готовящемся вводе при американской поддержке польских так называемых миротворцев в западные области Украины не стало большой сенсацией, но лишний раз подтвердило тот факт, что в Москве внимательно следят за опасными, на грани глобальной войны натовскими играми.

Воинственные заявления звучат из Варшавы с самого начала нашей силовой операции на Украине. Ощущение, что местные крайне правые с их известным лозунгом — «Помним Вильно, помним Львов!» — увидели в происходящем исторический шанс для себя. Одиозные персоны польской политики, включая, естественно, Ярослава Качиньского, сразу провозгласили идею ввода на Украину натовского военного контингента, который в основном состоял бы из поляков. Более того, Качиньский успел обкатать такую спорную идею с самим Владимиром Зеленским. Притом, что сам Зеленский, спящий и видящий натовское вмешательство, не может не отдавать себе отчёт в том, что поляки могут на Волыни и в Галиции, мягко говоря, задержаться. Но решения о судьбах Украины уже явно принимают не в Киеве.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Сохраняя общие приличия, об оккупации, а то и о реальной аннексии части территории Украины вслух никто, естественно, не говорит даже в Варшаве. Тем более что такой демарш способен повлечь за собой немало проблем.

Во-первых, ввод миротворцев не бывает односторонней инициативой и не осуществляется при ведущихся военных действиях. Кроме того, поляки на территории Украины автоматически теряют «натовский зонтик», поскольку речь не идёт о непосредственной угрозе их территории, сколько бы они об этом не рассуждали. Неизвестна реакция и остатков украинской армии, поскольку на запад страны выводят сейчас ряд боеспособных частей, дабы избежать их перемалывания в восточных регионах страны. А ярые поклонники Степана Бандеры, сторонники идеи «Украина превыше всего» в польском пришествии могут увидеть угрозу лично для себя.

Но главное — существует реальная опасность прямого столкновения наших специальных сил с самозванными миротворцами, столкновения, чреватого превращением нынешней проксивойны НАТО с Россией в прямой конфликт с непредсказуемыми последствиями.

К тому же, случись такой ввод польского военного контингента сейчас, был бы явно снижен накал антироссийской пропаганды с обвинениями русских «агрессоров», якобы попирающих международное право, с леденящими кровь обывателя фейками о военных зверствах и объявлением бесконечных пакетов антироссийских санкций. Оправдание же польского ввода ссылками на исторические традиции и даже защиту культурных памятников выглядело бы дешёвой отмазкой.

Впрочем, немало даже наших аналитиков пытаются представить эту проблему как бы в проекции 3D. Тем более что в своём недавнем интервью секретарь российского Совбеза Николай Патрушев также допустил возможность распада Украины на несколько государств.

Выстраивается версия того, что и для России подобный польский рывок может показаться по-своему привлекательным: занятие исконно бандеровских областей потребовало бы наших излишних потерь и усилий. А поляки, не забывшие устроенной бандеровцами Волынской резни, стоившей жизни ста тысячам поляков и евреев, могут действовать как бы в своём праве. Тем более что в польском законодательстве есть даже специальная статья, карающая за непризнание факта Волынской резни. А в составе даже Советского Союза западенские области Украины выглядели непереваренным куском.

Мемориал уничтоженным жителям Гуты Пеняцкой (Золочевский район, Украина) Stako/wikipedia.org

Конспирологи уже предвкушают «большую сделку» по Украине, ради которой все усилия, включая военные, якобы и предпринимаются. Наш известный правдоруб, заменяющий в Госдуме Жириновского, Анатолий Вассерман с одесской прямотой заявляет, что существование независимой Украины опасно для неё самой.

Вот только реальность любой сделки, даже кажущейся сейчас откровенно фантастической, будет опять-таки определяться положением на поле брани. После очередного горького признания в Лондоне и Брюсселе, что Россия, к сожалению, достигает своих изначально поставленных целей.