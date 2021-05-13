В Польше предъявили обвинение удерживавшим россиянина 20 лет в рабстве

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Польские власти предъявили обвинением двум фермерам, которые держали в рабстве 23 года выходца из СССР Николая Ерофеева. Мужчина был вынужден бесправно работать на птицефабрике под городом Люблин, сообщает телеканал Polsat.

В рамках расследования, проведённого сотрудниками Государственной пограничной службы в Легнице под надзором районной прокуратуры в Легнице, двум польским гражданам было предъявлено обвинение в торговле людьми, — заявила представительница пограничной охраны Иоанна Конечняк.

По её словам, подозреваемые в преступлении пользовались беспомощным положением россиянина, принуждали его выполнять различные работы, унижающие человеческое достоинство. Им грозит не менее трёх лет лишения свободы.

Фермерам запрещено покидать страну, подходить к потерпевшему на расстояние меньше 100 метров, а также как-либо с ним общаться. После завершения судебного разбирательства россиянину могут выплатить более $50 тысяч компенсации, такая сумма изъята у одного из фигурантов дела.

История Ерофеева стала известна в 2020 году после проведённого польским телевидением журналистского расследования. Мужчина приехал в Польшу в 1989 году. Он работал в дислоцированной под Болеславцем советской воинской части. Когда военные покинули страну, он решил остаться в Польше нелегально и устроился работать на ферму. В какой-то момент прошёл слух, что из страны будут депортировать нелегалов, после чего работодатель отвёз Ерофеева в другую семью, где его взяли в рабство. Мужчине удалось сбежать с помощью местной жительницы Иоланты Матейко. Его приютили, дали жильё, нашли работу и адвоката.