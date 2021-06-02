Польский депутат призвал говорить с Россией на языке войны

https://static.news.ru/photo/35d20800-c3fd-11eb-8912-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Россия пытается «испытать Польшу на прочность», заявил заместитель председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик. Так в интервью изданию Interia он отреагировал на задержание экс-главы «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова в аэропорту Пулково.

Мулярчик отметил , что Россия стремится обострить конфликт с Польшей и «разрушить барьеры международного порядка». У поляков в этой ситуации есть только один ответ, считает депутат. Надо подготовить страну в военной сфере.

Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык, — подчеркнул политик.

Он добавил, что требуется более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО, однако Варшава не должна в полной мере полагаться на союзников. Так, Германия из-за «Северного потока — 2» ведёт «неоднозначную» политику, считает Мулярчик.

Ранее стало известно, что Варшава занимается изучением ситуации со снятием с борта польской авиакомпании LOT Андрея Пивоварова в Санкт-Петербурге. Так на инцидент отреагировал заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Сейчас Польша собирает и анализирует сведения по инциденту, в том числе в контексте международного права и воздушного права, отметил он.