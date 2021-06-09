Политолог заявил, что Штаты готовят Скандинавию к войне с Россией

https://static.news.ru/photo/29667260-c9be-11eb-804f-96000091f725_660.jpg Фото: NATO.AIRCOM/facebook.com

Соединённые Штаты Америки готовят Скандинавские страны к войне с Россией. Об этом свидетельствует проведение в Заполярье учений Arctic Challenge, которые проходят на территории баз в Швеции, Норвегии и Финляндии. Об этом пишет греческий политолог Пол Антопулос для портала InfoBrics.

Эксперт отметил, что в военных учениях американцы задействовали серьёзные армейские силы. В том числе речь идёт о морской пехоте и морских истребителях. Финская база Рованиеми, на которой также проводятся учения, находится к Мурманску ближе других баз НАТО. Политолог назвал российский город «воротами в Арктику» для Альянса.

По мнению Антопулоса, американская активность в этом регионе говорит о подготовке гипотетической арктической войны с Россией.

В то же время в Баренцевом море проводят учения Северного флота. Это сигнал для НАТО: Альянсу лучше не быть самонадеянным и помнить, что он получит отпор в случае проявления агрессии.

Арктика, пишет политолог, это источник ценных ресурсов, о чём известно Штатам. Поэтому они и пытаются сдержать Москву. В ответ на это РФ развивает в регионе военную инфраструктуру, осознавая при этом существующие риски. Автор отметил, что Финляндия и Швеция не являются членами НАТО, но фактически действуют как союзники США. Это будет влиять на ситуацию в Арктике и Балтийском регионе, но пока отношения России и Скандинавских стран являются «прохладными».

Ранее стало известно, что страны, входящие в блок НАТО, собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.