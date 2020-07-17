Политолог увязал дело о крушении MH17 c «покровителями» украинского режима

https://static.news.ru/photo/60c84564-c832-11ea-90e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Израильский политолог Яков Кедми оценил прогресс по делу о крушении над Донбассом самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» и объяснил, почему следствие игнорирует новые данные.

Были опубликованы новые данные, которые требуют более внимательной проверки в суде. Но так как суд не занимается анализом новых данных, да и старых тоже, то вся эта информация не имеет никакого значения, — цитирует Кедми «ПолитЭксперт».

По его словам, появившиеся данные ставят под сомнение те заключения и мнения, которые были высказаны в зале суда. Все предположения следственной группы, подчеркнул эксперт, являются совершенно безосновательными, а официально и серьёзно вести расследование не хотят.

Политолог добавил, что никто не заинтересован в том, чтобы найти настоящего виновника крушения лайнера. Он указал на то, что в день авиакатастрофы небо было открыто во вине украинского руководства, однако все пытаются назначить виновными Россию или защитников Донбасса, однако все факты говорят о том, что они никакого отношения к крушению не имели.

Кедми считает, что катастрофа MH17 практически никак не повлияла на обстановку в Донбассе. Однако она стала дополнительным фактором для антироссийской пропаганды и для голословного обвинения тех, кто пытается повернуть Украину в нормальное направление жизни.

Дело по MH17 — это ещё одно доказательство преступного режима, который установился в Киеве, и покровительства тех, кто привёл к этому перевороту и продолжает поддерживать эти настроения на Украине, — заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России по поводу сбитого над Донбассом самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».

Ранее заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заявил, что намерения Нидерландов переложить вину за крушение Boeing на Россию обречены на провал. По его словам, все предложения о помощи в проведении расследования отвергались, поэтому текущая позиция Гааги как минимум некорректна.

Толстой отметил, что рассмотрение жалобы в ЕСПЧ может занять несколько лет, однако это не так важно, потому что принципиальная позиция российской стороны по данному делу не изменится. Он уточнил, что Россия настаивает на объективном расследовании с учётом сведений, которыми обладают все страны, и всех заключений экспертов, а представленные ранее промежуточные итоги даже у европейцев вызывают множество вопросов.

Родственники погибших подали аналогичную жалобу в этот же суд.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.