Политолог рассказал, когда Украина выплатит США долги Политолог Гуреев рассказал о накопленных Украиной долгах «на несколько десятков поколений»

Фото: МО Украины

США оказывают Украине военную и финансовую помощь, взамен планируя сделать эту страну своим вассалом и выкачать из нее все возможные ресурсы, считает политолог Данила Гуреев. В беседе с «360» он напомнил, что американцы как нация очень прагматичны и никогда не помогают бесплатно и Украина будет вынуждена выплачивать еще несколько десятков поколений вперед долги, которые у нее накапливаются сегодня.

Гуреев отметил, что хотя экономика Украины никогда не демонстрировала успешный экономический рост, эта страна тем не менее остается серьезным сырьевым государством. У нее есть лес, сельхозпродукция и другие сырьевые продукты.

Мне кажется, что США уже сегодня начинают свою политику выкачки ресурсов, не учитывая интересы Украины. Политика отношений между двумя странами будет губительной для украинского народа в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, — считает эксперт.

По его словам, американцы понимают, что свои затраты они могут вернуть, превратив Украину не просто в марионеточное государство, но в своего полноценного вассала.

Ранее стало известно, что Украина заключила с американской корпорацией BlackRock Financial Market Advisory договор о создании «Фонда развития Украины». По мнению ряда экономистов, фактически это означает завершение тотальной распродажи основных активов украинского государства.