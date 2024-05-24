Политолог рассказал, когда НАТО может изменить стратегию в отношении СВО Политолог Станкевич: решение о стратегии НАТО по СВО может быть принято в июле

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Аналитические структуры НАТО могут вести разработки стратегии планов прямого вмешательства в российско-украинский конфликт, но пока что доктрина Блока звучит как «помогаем Украине, но не участвуем», заявил NEWS.ru политолог Сергей Станкевич. По его словам, прямое участие НАТО в конфликте по-прежнему маловероятно, но такое решение может быть принято на саммите в июле.

На июльском саммите НАТО может быть сделан решающий выбор между прямым участием НАТО в боевых действиях или сохранением действующей доктрины «Помогаем, но не участвуем». С учетом позиции Венгрии, Словакии и, думаю, Турции наиболее вероятно, что доктрина «Помогаем, но не участвуем» сохранится, позиции этих стран для этого достаточно, — считает эксперт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские власти приняли решение о переоценке роли страны в рамках НАТО. По его словам, республика не хочет принимать участия в военной миссии Североатлантического альянса в украинском конфликте, так как это может привести к эскалации отношений с Россией и прямому столкновению с ней.