Политолог рассказал, где решится судьба Украины Американист Блохин: судьба Украины будет решаться в Европе

Фото: МО Украины

Судьба Украины будет решаться в Европе, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, США в украинском вопросе будут вынуждены считаться со своими европейскими союзниками, а также с Россией.

Судьба Украины будет решаться в Европе. Переговоры о мире Киева и Москвы будут проходить в значимых политических центрах. США в украинском вопросе будут вынуждены считаться со своими европейскими союзниками, а также с Россией. Без этого нельзя достичь мира. Мы помним многочисленные попытки ряда государств стать модераторами в конфликте России и Украины. Например, со стороны Китая, Турции и других стран. Эти попытки не увенчались успехом, — заявил Блохин.

Также эксперт назвал популизмом предложение новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея провести мирную конференцию по Украине в своей стране.

Предложение Милея провести мирную конференцию по Украине в Аргентине — это популизм. Этот политик и сам популист, он пытается через такое предложение увеличить свою политическую значимость в глазах международного сообщества. Даже если симпатизирующий Милею американский политик Дональд Трамп победит на президентских выборах 2024 года в США, переговоры по Украине не будут проходить в Аргентине. Трамп и Милей ведь не родственники, — сказал Блохин.

Ранее советник нового президента Аргентины Диана Мондино заявила, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, несмотря на несогласие с ее политикой. Она подчеркнула, что дипломатические отношения существуют не только для поддержания дружбы между государствами, но и для решения возникающих конфликтов. Милей одержал победу на выборах президента Аргентины в минувшее воскресенье, 19 ноября. Инаугурация избранного президента состоится 10 декабря.