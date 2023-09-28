Политолог предрек судьбу российских миротворцев в Карабахе Политолог Солонников: будущее миротворцев РФ в Карабахе определят Баку и Москва

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Будущее российских миротворцев в Карабахе будет зависеть от двусторонних договоренностей России и Азербайджана, заявил NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. По его словам, чтобы продлить мандат миротворцев РФ в регионе, понадобится соглашение, в котором будут прописаны их новые функции.

Вопрос деятельности российских миротворцев будет рассматриваться отдельно. Вероятно, понадобится какое-то новое соглашение по этому вопросу, уточнение их новых функций. Нужно решить, как все это будет работать. Но это уже касается только России и Азербайджана, — сказал Солонников.

Политолог отметил, что на данный момент российские миротворцы помогают в обеспечении нормального существования гражданского населения Карабаха и безопасности на гражданских объектах. По мнению Солонникова, при необходимости Москва может вместе с Баку и дальше проводить в Карабахе гуманитарные миссии, а также участвовать в восстановлении гражданских объектов.

Если будут просьбы остаться в регионе, то Россия останется. Если будет нужно, российские инженеры, компании и технологии всегда будут готовы принять участие в восстановлении мирной жизни в Карабахе и в соседних районах, — отметил политолог.

Ранее стало известно, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование. Все государственные учреждения и организации будут распущены с 1 января 2024-го. В заявлении отмечается, что население Карабаха должно ознакомиться с условиями реинтеграции Азербайджана и самостоятельно решить, продолжать ли жить в регионе или покинуть его.

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не искать виновных в массовом исходе армян из Карабаха. По его мнению, прямой причины для таких действий нет.