Политолог предрек Аргентине «полный хаос» из-за реформ Милея Политолог Лидовской: Аргентина станет колонией США из-за реформ Милея

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Реформы президента Аргентины Хавьера Милея приведут страну к обнищанию и хаосу, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, государство рискует превратиться в колонию США.

Первое, что начал делать Милей, — именно приватизация. Вчера выпущено более 300 норм права, законов или подзаконных актов, среди которых ключевое: государственные предприятия переводятся в форму акционерных обществ для последующей приватизации, — отметил политолог.

Как считает эксперт, это шаг к тому, что Аргентина фактически превратится в колонию, поскольку компании, желающие приобрести аргентинские госпредприятия, на 99% — американские фирмы. По сути, управление экономики из рук аргентинского правительства перейдет к властям США, но под вывеской либеральных реформ, указал Лидовской. Это новая форма колониального управления, когда Аргентиной начинает управлять другая страна, считает политолог.

Если власть Милея сохранится с этими реформами, то это будет полный хаос, народ Аргентины ждет дальнейшее обнищание. Никаких выгод, обещанных аргентинцам, не будет, они перестанут что-либо решать в своей стране. У нас есть пример — приватизация в России 1990-х годов, так что излишне что-то расписывать, — заключил он.

Ранее стало известно, что новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей почти одновременно намерен запустить 366 реформ. Он намерен закрыть аргентинский Центробанк, заменить песо на американские доллары, провести приватизацию ряда госкомпаний, а еще недавних союзников, Бразилию и Китай, заменить на США и Израиль. С Россией новый аргентинский лидер тоже работать не захотел.