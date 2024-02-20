Политолог оценил последствия присоединения Венесуэлы к БРИКС Политсоветник Маркелов: Венесуэла станет мощным игроком в БРИКС

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о присоединении страны к БРИКС в ближайшее время означает, что объединение получит еще одного мощнейшего игрока, заявил в беседе с «360» политический советник Сергей Маркелов. Он подчеркнул, что Венесуэла обладает значительными природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, а также выходом к океану. Кроме того, в последние годы у власти в стране находятся весьма авторитетные политические лидеры.

Для всех латиноамериканских стран <...> венесуэльские лидеры — сверхавторитетные. Они, например, сорвали последние попытки американцев повлиять на латиноамериканские общественные организации, на экономические союзы, — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что основной задачей БРИКС является создание альтернативного экономического, финансового, военного и идеологического полюса в рамках так называемой концепции коллективного Юга в противовес концепции коллективного Запада. Со вступлением Венесуэлы БРИКС приобретет еще одного мощнейшего геополитического игрока, с рынками которого смогут результативно работать другие страны — члены объединения, подчеркнул эксперт.

Это еще одно серьезное утяжеление балансировки мировых сцен мировой политики. <...> Это серьезный монстр, так сказать, экономический, политический, и, естественно, БРИКС от этого только хорошо, — резюмировал Маркелов.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión, что страна в ближайшее время войдет в состав БРИКС. Венесуэльский лидер подчеркнул, что на смену старому колониальному миру приходит «новый мир с БРИКС».