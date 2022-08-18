Политолог объяснил, почему Турция решила восстановить отношения с Израилем Политолог Дюрре: Турция решила восстановить отношения с Израилем ради поставок газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Яир Лапид

Турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил в беседе с NEWS.ru, что Анкара решила восстановить дипломатические отношения с Иерусалимом ради поставок топлива и договоренностей по газопроводу. Он назвал перезапуск отношений Израиля и Турции позитивной новостью, но отметил, что считать это прорывом не стоит. Также эксперт предположил, что инициатива Анкары не останется незамеченной Вашингтоном, что поможет решить проблему с истребителями F-16.

Восстановление дипотношений обусловлено тем, что Турция решила перезагрузить отношения не только с Израилем, но и со всеми странами, с которыми у Анкары были плохие отношения, но Израиль особо важен, так как речь идет о поставках израильского газа в Европу, о договоренностях по газопроводу. Это существенный момент, — пояснил Дюрре.

Вторым моментом он назвал возможность улучшения отношений между Турцией и США. Вашингтон позитивно отреагировал на «примирение» Анкары и Иерусалима, не исключено, что это поможет решить проблему по истребителям F-16 для Турции, отметил Дюрре.

Что касается того, как это отразится с Россией, — думаю, что никак, потому что у РФ, несмотря на то что Израиль больше проукраинскую политику ведет, в целом у Москвы с Израилем нормальные отношения, — добавил политолог.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара назначит посла в Израиль и восстановит дипломатические отношения с этой страной. Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал данное решение и отметил, что это будет способствовать укреплению экономических отношений и дружбы двух народов.