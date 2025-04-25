Политолог назвал заказчика возможной ядерной войны Индии и Пакистана Политолог Перенджиев: заказчиками ядерной войны Индии и Пакистана являются США

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Заказчиками эскалации конфликта между Индией и Пакистаном являются США, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, если страны обменяются ядерными ударами, это затронет и Китай.

Складывается впечатление, что кто-то хочет обострить ситуацию в мире, учитывая нынешние горячие точки — есть СВО, есть Ближний Восток. Кому-то надо разжечь еще один конфликт. Скорее всего, есть заказчик. Пакистан и Индия — соседи Китая, если произойдет обмен ядерными ударами, то это затронет и КНР. У нас есть БРИКС, куда входят Индия и Китай, это хоть и не военный, но очень крупный политический блок. Скорее всего, заказчиком развязывания прокси-войны против КНР являются США, — сказал Перенджиев.

Он добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп может быть не причастен, так как в США есть глубинное государство. По словам военного политолога, этим силам нужно отвлечь президента от мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что мировому сообществу нужно опасаться эскалации конфликта между Пакистаном и Индией. По его словам, конфликт может перерасти в ядерное противостояние.