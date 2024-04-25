Политолог назвал сроки наступления многополярного мира Политолог Рар: многополярный мир может наступить в 2030-е годы

Архитектура глобального мироустройства действительно меняется в сторону мультиполярного мира, однако этот процесс происходит в медленном темпе и подойдет к завершению в 2030-е годы, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. Эксперт подчеркнул, что этому движению может помешать ядерная война, а также продолжение главенства либеральных политических систем в Европе и США.

Я согласен с тезисом, что глобальная архитектура меняется от однополярного мира к мультиполярному. Этот процесс идет не быстро. Как мы видим, у Запада есть еще достаточно много политической воли и ресурсов, чтобы противиться изменению глобальной архитектуры, — отметил он.

По словам Рара, понятно, что ведущие мировые державы, а также ЕС, готовы отстаивать свои интересы, вплоть до применения силы. В этом нет ничего удивительно, поскольку ни одно лидирующее государство не хочет добровольно сдавать свои позиции и признавать свою слабость по отношению к соперникам. Эксперт также констатировал, что смена мирового порядка будет проходить в несколько этапов, процесс может ускорить победа правых сил, но при этом сторонники либерализма так просто не сдадутся.

Мировой порядок будет меняться этапами. Я думаю, что окончательно в многополярном мире мы заживем в тридцатые годы этого столетия с одной поговоркой: что не будет атомной войны. Насколько прочно либеральная система Европы и Америки, покажут выборы в Европарламент в июне и президентские выборы в Америке в ноябре этого года, — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что БРИКС сыграет роль в создании многополярного мира. Он также предположил, что расширение организации увеличит влияние на данный процесс.