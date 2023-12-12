Политолог назвал главного интересанта закрытия границы Финляндии с Россией Политолог Бекман: Финляндия закрыла границу с Россией по заказу США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Решение властей Финляндии закрыть границу с Россией продиктовано заказчиками из США, заявил в беседе с ИА SM.News финский политолог Йохан Бекман. По его словам, это связано с возможным размещением на территории Финляндии американских военных объектов.

Сейчас Финляндия решила пригласить войска США на свою территорию и создать на своей территории американские военные базы. Пока никто не знает, какие конкретно базы. Но я думаю, что закрытые границы — это заказ США, — высказал мнение аналитик.

Он предположил, что уменьшение числа людей, пересекающих границу Финляндии с Россией, поможет сокрытию информации о военных объектах США и НАТО, которые в перспективе могут появиться на финской территории. Как считает политолог, это, в частности, могут быть секретные биолаборатории. Эксперт подчеркнул, что такие действия Хельсинки увеличивают риски серьезных потрясений в новейшей финской истории.

Ранее Бекман заявил, что Финляндия, официально вступив в НАТО, готова поступиться собственной независимостью и отдать свою территорию американским военным. По мнению политолога, наряду с военными базами США разместят в его стране также и биологические лаборатории.